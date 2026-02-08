Super Bowl LX: ¿Pagarías 180 dólares por una hamburguesa? Así es la exclusiva "LX Hammer"

Suscríbete a nuestros canales

El Super Bowl no solo destaca por el deporte, sino también por sus extravagantes opciones gastronómicas, lideradas este año por el LX Hammer Burger.

Con un precio de 180 dólares, esta creación de Levy Restaurants se posiciona como el platillo más exclusivo del evento. La oferta es extremadamente limitada, ya que solo se han preparado 200 unidades para los asistentes más exigentes que buscan una experiencia culinaria de élite.

¿Qué lleva esta hamburguesa LX Hammer Burger?

Esta hamburguesa de lujo redefine el concepto de comida rápida al incluir una jarrete de ternera con hueso braseado y un sofisticado demi-glace de mirepoix tostado. La combinación se completa con una fondue de queso azul Point Reyes y un pan brioche horneado artesanalmente, elevando los sabores a un nivel gourmet.

El lanzamiento del LX Hammer Burger ha encendido el debate en redes sociales sobre los precios en eventos masivos y la exclusividad en la NFL. Mientras algunos critican el costo, otros ven en esta receta una oportunidad única para degustar ingredientes de primera calidad en un entorno inigualable.