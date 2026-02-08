Super Bowl

Super Bowl LX: ¿Pagarías 180 dólares por una hamburguesa? Así es la exclusiva "LX Hammer"

Por

Meridiano

Domingo, 08 de febrero de 2026 a las 07:09 pm
Super Bowl LX: ¿Pagarías 180 dólares por una hamburguesa? Así es la exclusiva "LX Hammer"
Suscríbete a nuestros canales

El Super Bowl no solo destaca por el deporte, sino también por sus extravagantes opciones gastronómicas, lideradas este año por el LX Hammer Burger.

Con un precio de 180 dólares, esta creación de Levy Restaurants se posiciona como el platillo más exclusivo del evento. La oferta es extremadamente limitada, ya que solo se han preparado 200 unidades para los asistentes más exigentes que buscan una experiencia culinaria de élite.

¿Qué lleva esta hamburguesa LX Hammer Burger?

Esta hamburguesa de lujo redefine el concepto de comida rápida al incluir una jarrete de ternera con hueso braseado y un sofisticado demi-glace de mirepoix tostado. La combinación se completa con una fondue de queso azul Point Reyes y un pan brioche horneado artesanalmente, elevando los sabores a un nivel gourmet. 

El lanzamiento del LX Hammer Burger ha encendido el debate en redes sociales sobre los precios en eventos masivos y la exclusividad en la NFL. Mientras algunos critican el costo, otros ven en esta receta una oportunidad única para degustar ingredientes de primera calidad en un entorno inigualable. 

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada 5y6Nacional valencia NFL
Domingo 08 de Febrero de 2026
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
NFL