Super Bowl LX: Vea el mensaje de Ronald Acuña para Andrés Borregales previo al juego

El "Abusador" está en San Francisco para presenciar el mayor evento de la NFL

Neyken Vegas
Domingo, 08 de febrero de 2026 a las 05:27 pm
FOTO: CORTESÍA
En tan solo un par de horas, iniciará el evento que está paralizando al mundo: el Super Bowl LX y uno de los venezolanos que más ha demostrado su apoyo hacia el compatriota Andrés Borregales, es Ronald Acuña Jr., quien acaba de enviarle un mensaje de ánimo de cara al duelo de esta noche.

El jugador de los Bravos de Atlanta llegó hace un par de días a la ciudad de San Francisco, donde se albergará este show (Levi's Stadium) y ya se encontró personalmente con el pateador novato de los New England Patriots, este sábado, en un junte que incluyó al cantautor de Rawayana, Alberto Montenegro "Beto".

Ronald Acuña Jr. envía un mensaje a Andrés Borregales:

Sin embargo, la "Bestia" quiso desearle también todo el ánimo a Borregales, a través de unas imágenes compartidas recientemente por sus redes sociales.

"Les habló desde San Francisco, esperando el Super Bowl, para ver a Andy cumplir su sueño. 'Andy, demuestra todo el Arepa Power', papá", dijo Acuña en su video, ratificando su apoyo hacia el venezolano que está haciendo historia con apenas 23 años.

Cada detalle previo, durante y después del duelo de los New England Patriots y los Seattle Seahawks podrás disfrutarlo en vivo por las pantallas de Meridiano Televisión. Asimismo, podrás estar al tanto de las novedades en todas nuestras plataformas digitales.

Domingo 08 de Febrero de 2026
