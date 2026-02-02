Meridiano ya está de camino a San Francisco para el Super Bowl LX

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

La cuenta regresiva ya comenzó para uno de los eventos deportivos más esperados del planeta. Este domingo 8 de febrero, el Super Bowl LX paralizará al mundo y Meridiano Televisión estará en el corazón de la acción desde San Francisco, llevando cada detalle en vivo a los hogares venezolanos.

A través de la señal de Meridiano Televisión, los fanáticos podrán conocer al nuevo campeón de la NFL y al ganador del codiciado trofeo Vince Lombardi, en una transmisión cargada de análisis, emoción y cobertura exclusiva desde el lugar de la acción.

Cobertura exclusiva y gratuita para Venezuela

Por tercer año consecutivo, Venezuela disfrutará del Super Bowl en señal abierta, gratis y en exclusiva en señal abierta, además de la opción en alta definición por SimplePlus, Inter Go, NetUno Go y ABA TV Go.

El equipo de los especialistas en deportes ya está viajando hasta la sede del evento para ofrecer entrevistas exclusivas, información de último minuto, ambiente previo, reacciones y todo lo que ocurre dentro y fuera del estadio que no se ve en otras transmisiones.

Show de medio tiempo, celebridades y análisis deportivo

Ismelys Velásquez y Victoria Abuhazzi estarán al frente de la cobertura del show de medio tiempo, encabezado por el ganador del Grammy, Bad Bunny, además de todo el movimiento de celebridades y la farándula que rodea al Super Bowl.

Marie Ferro y Carlos Luis Giardinella analizarán cada jugada, estadísticas clave y los momentos decisivos del duelo entre Seattle Seahawks y New England Patriots.

Andy Borregales, el orgullo venezolano en la NFL

La atención del público venezolano estará centrada en Andy Borregales, pateador de New England Patriots, quien hará historia al convertirse en el primer venezolano en disputar un Super Bowl, con la posibilidad real de levantar el trofeo Vince Lombardi.

Vive el Super Bowl LX en Venezuela, con una cobertura sin precedentes, de la mano de Ismelys Velásquez, Victoria Abuhazzi, Marie Ferro y Carlos Luis Giardinella, solo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.