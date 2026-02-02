Gustavo Dudamel se impuso en los Grammy 2026 con dos premios

Suscríbete a nuestros canales

El talento del director venezolano Gustavo Dudamel sigue coleccionando premios, con los dos ganados la noche del domingo 1 febrero de 2026 en los Grammy.

Dudamel brillando

El nacido en el estado Lara, se llevó los gramófonos dorados en la categoría de Mejor Presentación Coral y Mejor Compendio de Álbum, por la extraordinaria labor que realizó en la producción Yanga.

Yanga, es una opera basada en Gaspar Yanga, que fue un esclavo africano que lideró un grupo para resistir a los ataques de los españoles.

Los dos nuevos premios dejan muy en claro la fuerza, talento y entrega en cada proyecto que tiene el criollo, que hoy acumula un total de nueve premios Grammy.

Dudamel no estuvo en Los Ángeles para recibir los dos galardones, y tampoco hasta el momento ha publicado en Instagram, palabras de emoción por seguir brillando en la música como director de Los Ángeles Philharmonic.

Grammy de Gustavo

Fue en el año 2012 que el venezolano le llevó su primer galardón a la Mejor Interpretación Orquestal. Le siguieron en 2023 con Mejor Interpretación de Orquesta, 2025 con Mejor Compendio Musical Clásico.