Por está razón Cristiano Ronaldo entra en rebeldía con el Al-Nassr

La tensión ha llegado a su punto máximo en Arabia Saudita. Lo que parecía ser una temporada de ensueño se ha transformado en un conflicto de poderes.

Cristiano Ronaldo, capitán y máxima figura del Al-Nassr, ha lanzado un desafío directo a la Saudi Pro League y al Fondo de Inversión Pública (PIF), según informan diversas fuentes árabes.

¿Favoritismo al Al-Hilal?

El malestar del astro portugués no es gratuito. "CR7" reclama un supuesto favoritismo gubernamental hacia el Al-Hilal, eterno rival de su equipo.

La chispa que detonó el incendio fue la noticia del posible fichaje de Karim Benzema por el club azul, una operación que el ex Real Madrid y Manchester United interpreta como una falta de equilibrio competitivo.

Denuncia la ausencia de apoyo al Al-Nassr durante el actual mercado de invierno. Mientras el Al-Hilal negocia estrellas mundiales, el entorno del luso siente que su club ha sido relegado a un segundo plano por el PIF.

El capitán considera que fortalecer aún más al líder actual de la liga rompe el espíritu deportivo de la competición.

¡No jugará el próximo partido!

Como medida de presión, Cristiano Ronaldo ha tomado la radical decisión de no jugar el partido programado para hoy contra Al-Riyadh. Esta ausencia no se debería a una lesión, sino a una protesta formal contra la organización de la liga.

La postura del "Bicho" ya está teniendo consecuencias sísmicas. Debido a su firme oposición y a la influencia que ejerce como embajador global de la liga, el traspaso de Karim Benzema al Al-Hilal está al borde del colapso.

Toda esta situación, provoca que las autoridades saudíes se encuentren en una encrucijada, satisfacer al Al-Hilal o calmar a la estrella que puso a su liga en el mapa mundial.