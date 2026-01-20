El compañero de Cristiano Ronaldo que suena para el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid aún tiene la oportunidad de rescatar lo que es hasta una presentación desastrosa en la presente temporada. Eliminados de la Copa del Rey, escoltas del Barcelona en La Liga y con un desempeño que no ha convencido para nada en la UEFA Champions League, la tropa de Álvaro Arbeloa tiene que buscar opciones para fortalecer su plantilla para lo que promete ser una segunda mitad agitada para el club y comienza a sonar fuerte un compañero de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal.

Según ha desvelado Antón Meana en la Cadena SER, hay un nombre que destaca por encima del resto como posible refuerzo del Real Madrid en este mercado de invierno: Rúben Neves. En el seno del club existe un debate abierto, ya que algunos técnicos consideran necesaria la llegada de un centrocampista creativo que aporte control y calidad al juego del equipo.

Sin embargo, desde la directiva blanca no ven clara la operación. Tal y como ha informado el diario AS, en los despachos existen dudas sobre el rendimiento inmediato del futbolista y, además, el hecho de que termine contrato el próximo mes de junio reduce la predisposición a pagar un traspaso en enero. Esta situación frena cualquier movimiento a corto plazo, pese a las necesidades deportivas detectadas por el cuerpo técnico.

Rúben Neves se ofrece al Real Madrid

Rúben Neves tiene clara su postura. El centrocampista portugués desea vestir la camiseta del Real Madrid y estaría dispuesto a esperar su oportunidad, incluso rechazando una importante oferta de renovación del Al Hilal. Su prioridad es dar el salto al equipo blanco, aunque su futuro inmediato sigue pendiente de la decisión final del club madrileño.

En lo que va temporada, el volando luso atraviesa por una presentación notable en Arabia Saudí, donde colecciona siete goles y cuatro asistencias en 19 partidos entre la Primera División en el mencionado país y la Liga de Campeones de la AFC.