El Real Madrid se solidariza con las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba

El Real Madrid C. F., encabezado por su presidente Florentino Pérez y su Junta Directiva, ha emitido un comunicado oficial para expresar sus más profundas condolencias tras la tragedia ferroviaria ocurrida en Adamuz, Córdoba. El club madrileño se une al dolor que embarga a la comunidad andaluza y a todo el país tras este fatídico suceso.

Un mensaje de apoyo y respeto institucional

A través de sus canales oficiales, la entidad madridista ha querido manifestar su cariño y solidaridad hacia las familias y los seres queridos de las personas fallecidas en el accidente. El mensaje destaca la cercanía del club en momentos de luto nacional, reafirmando su compromiso con los valores humanos más allá del ámbito deportivo.

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva quieren transmitir sus condolencias, su cariño y su solidaridad a las familias y los seres queridos de las personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz, Córdoba. Descansen en paz", reza el comunicado institucional.

Deseo de pronta recuperación para los heridos

Además del pésame por las víctimas mortales, el Real Madrid ha hecho hincapié en la situación de los afectados que aún luchan por su salud. El club ha expresado formalmente su deseo de una pronta recuperación para todas las personas que resultaron heridas en el siniestro de Córdoba, enviando fuerzas a los servicios sanitarios que trabajan en la zona.