Histórica victoria de la Vinotinto femenina ante Brasil

Venezuela logró un hito sin precedentes en el fútbol femenino este miércoles al derrotar 2-1 a la selección de Brasil. El encuentro, disputado en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol en Toluca, marca la primera vez que el combinado absoluto de las criollas vence a la "Canarinha" tras nueve enfrentamientos oficiales. Con goles de Michelle Romero y Enyerliannys Higuera, las dirigidas por Ricardo Belli sentaron un precedente en la historia del deporte nacional.

Primer tiempo de dominio

El planteamiento táctico de la Vinotinto permitió neutralizar el asedio inicial del conjunto brasileño. A pesar de la presión ejercida por las amazónicas en los primeros minutos, Venezuela mantuvo el orden defensivo y aprovechó las transiciones rápidas para generar peligro. El partido cambió de rumbo tras la expulsión de la brasileña Maiara, situación que permitió a las venezolanas adelantarse en el campo y generar jugadas claras de gol, incluyendo dos remates que impactaron en los postes.

El primer tanto llegó al minuto 45 por intermedio de Michelle Romero. La jugada se originó en la banda, desde donde Romero ejecutó un envío que se coló en el ángulo superior de la portería brasileña. El mal cálculo de la guardameta rival facilitó la apertura del marcador justo antes del descanso, otorgando a Venezuela la ventaja psicológica necesaria para afrontar el complemento.

Higuera sentencia el marcador en el arranque del complemento

Apenas iniciada la segunda mitad, específicamente al minuto 48, Venezuela amplió la diferencia a 2-0. La jugada fue orquestada por García y Olivieri; la mediocampista García alcanzó la línea de fondo, ganó la posición ante la marca defensiva y sacó un remate que se estrelló en el vertical. El rebote fue capturado por Olivieri, quien asistió a Enyerliannys Higuera para una definición efectiva que puso tierra de por medio en el marcador.

Tras el segundo gol, la selección nacional tomó el control absoluto del ritmo de juego. Brasil optó por retroceder sus líneas para evitar una derrota de mayores proporciones, mientras que Venezuela administró la posesión del balón con criterio.

Este triunfo representa apenas la segunda ocasión en la que Venezuela logra anotarle a Brasil en la categoría absoluta, siendo el antecedente previo un amistoso en 2021 que finalizó 4-1 a favor de las amazónicas. Con este marcador, la Vinotinto femenina rompe una racha negativa de ocho partidos previos sin conocer la victoria ante la máxima potencia del continente.