Keiber Lamadrid gana en su primer partido en la Premier League

La jornada 29 de la Premier League siguió su curso y este miércoles uno de los encuentros tenía el foco en el estadio Craven Cottage, hogar del Fulham, donde se recibió al West Ham, equipo en el que hace vida el criollo Keiber Lamadrid.

Precisamente, este compromiso fue especial para el venezolano porque recibió su primera convocatoria para un encuentro de Premier desde su llegada al suelo británico.

Eso sí, el venezolano no vio minutos en el compromiso y se mantuvo todo el cotejo en el banquillo, mientras su técnico solo hizo una modificación, con el ingreso de Soungoutou Magassa al 60' por Callum Wilson.

West Ham ganó 0-1 y sumó tres puntos vitales en su lucha por salir de la zona baja de la tabla, en la que actualmente registra 28 unidades, mismas que Nottingham Forest, club ubicado en la posición 17.

Keiber Lamadrid avanza en su camino a la adaptación

El extremo caraqueño está cedido en el equipo hasta final de temporada y ya está dando pasos importantes para ganarse la confianza de la institución, que pueda comprar su ficha al termino del curso.

Hasta ahora, el extremo venezolano había estado pasando por varios procesos de adaptación desde su llegada al fútbol de ese país. Por ejemplo, el internacional Vinotinto ha sido protagonista con el West Ham United U21 en tres ocasiones, con un gol en el camino.

A su vez, los registros de Keiber Lamadrid, también tienen su única presentación con el primer equipo, que se dio en la FA Cup ante el Burton.