Fútbol Internacional

Keiber Lamadrid gana en su primer partido en la Premier League

Keiber Lamadrid ya sabe lo que es jugar minutos con el primer equipo del West Ham, desde su debut en FA Cup ante el Burton Albion

Por

Meridiano

Miércoles, 04 de marzo de 2026 a las 06:03 pm
Keiber Lamadrid gana en su primer partido en la Premier League
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

La jornada 29 de la Premier League siguió su curso y este miércoles uno de los encuentros tenía el foco en el estadio Craven Cottage, hogar del Fulham, donde se recibió al West Ham, equipo en el que hace vida el criollo Keiber Lamadrid.

NOTAS RELACIONADAS

Precisamente, este compromiso fue especial para el venezolano porque recibió su primera convocatoria para un encuentro de Premier desde su llegada al suelo británico.

Eso sí, el venezolano no vio minutos en el compromiso y se mantuvo todo el cotejo en el banquillo, mientras su técnico solo hizo una modificación, con el ingreso de Soungoutou Magassa al 60' por Callum Wilson.

West Ham ganó 0-1 y sumó tres puntos vitales en su lucha por salir de la zona baja de la tabla, en la que actualmente registra 28 unidades, mismas que Nottingham Forest, club ubicado en la posición 17.

Keiber Lamadrid avanza en su camino a la adaptación

El extremo caraqueño está cedido en el equipo hasta final de temporada y ya está dando pasos importantes para ganarse la confianza de la institución, que pueda comprar su ficha al termino del curso.

Hasta ahora, el extremo venezolano había estado pasando por varios procesos de adaptación desde su llegada al fútbol de ese país. Por ejemplo, el internacional Vinotinto ha sido protagonista con el West Ham United U21 en tres ocasiones, con un gol en el camino.

A su vez, los registros de Keiber Lamadrid, también tienen su única presentación con el primer equipo, que se dio en la FA Cup ante el Burton. 

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo subastas Samuel Marin Emisael Jaramillo
Miércoles 04 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?