La Vinotinto Femenina se cruza con Brasil en la preparación para la Liga de Naciones

La selección absoluta de Venezuela, bajo la dirección técnica del brasileño Ricardo Belli, se prepara para uno de los desafíos más exigentes de su gira internacional.

Este miércoles, la Vinotinto Femenina se medirá ante su similar de Brasil en el Centro de Entrenamiento de la Federación Mexicana de Fútbol, en Toluca, como parte de la fecha FIFA amistosa.

Siguen con la preparación

El combinado nacional llega a este compromiso tras un tropiezo en su primer amistoso de la gira ante el Cruz Azul Femenil, donde cayeron con un marcador de 2-1.

Pese a la derrota, el estratega Belli ha enfatizado que estos encuentros son vitales para ajustar piezas y probar variantes tácticas antes de los duelos oficiales.

El choque contra la "Canarinha" sirve como un examen de élite. Brasil viene de demostrar su poderío tras golear 5-2 a Costa Rica, consolidando un equipo que mezcla la experiencia de figuras internacionales con el talento emergente del Brasileirão.

El camino al Mundial

Este fogueo es el preámbulo perfecto para la reanudación de la Conmebol Liga de Naciones Femenina, torneo que sirve como proceso clasificatorio para la próxima Copa del Mundo 2027.

Actualmente, Venezuela vive un momento histórico en la competición oficial, acaparando el primer lugar de la tabla con ocho unidades, producto de dos victorias y dos empates en la primera parte de las eliminatorias

Próximos Retos (Eliminatorias - Abril) Rival Sede Fecha 5 Colombia Cali (10 de abril) Fecha 6 Argentina Cabudare (14 de abril) Fecha 7 Bolivia Cabudare (18 de abril)

La meta es mantener el liderato y asegurar uno de los boletos directos al Mundial. El partido ante Brasil es fundamental para medir el temple de un equipo que sueña con hacer historia y que, por ahora, mira a todo el continente desde lo más alto.