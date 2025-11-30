La Vinotinto femenina: ¿Cuándo es el próximo partido en la Liga de Naciones de la Conmebol?

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto femenina estuvo en la disputa futbolística este viernes 28 de noviembre en la Liga de Naciones de la Conmebol contra Ecuador, en medio de la tercera jornada de estas eliminatorias para acceder al Mundial Femenino de Brasil 2027.

Las criollas no pasaron del empate a cero con las ecuatorianas, pese a verse mejor en muchos tramos del compromiso y pudiendo haber sumado los tres puntos con algo mejor que efectividad.

No obstante, más allá del empate, las venezolanas están ahora mismo en una gran ubicación en la tabla de posiciones, con el segundo lugar hasta el momento, tras un registro de cinco puntos, dos menos que el equipo líder en tres fechas: Colombia.

Esa casilla le estaría dando a Venezuela la clasificación directa a esa Copa del Mundo, en la que acceden en esta zona del mundo dos selecciones de forma automática y las dos restantes deberán jugar en un repechaje.

¿Cuándo vuelve a jugar la Vinotinto femenina en las eliminatorias?

En duelo ante Ecuador fue un compromiso a domicilio en el estadio Olímpico Atahualpa, de la ciudad de Quito. Sin embargo, las dirigidas por Ricardo Belli regresan pronto a la acción y con la ventaja del apoyo local.

El siguiente duelo está a la vuelta de la esquina, programado para este 2 de diciembre con Perú como, el rival de turno en la venidera fecha. Con ese partido las jugadores del elenco nacional cerrarán el año futbolístico del combinado y darán la pausa al premundial.

Justamente, el camino de eliminatorias se retomaría ya en 2026 en el mes de abril, cuando la Vinotinto dispute un duelo clave por la cima de la tabla, nada más y nada menos que con Colombia.