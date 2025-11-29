Flamengo se alza como el rey de la Copa Libertadores 2025

Suscríbete a nuestros canales

La final de la Copa Libertadores tuvo dueño confirmado y quedó en las manos del Flamengo, quien logró imponerse un gol por cero a su similar Palmeiras para aumentar su gloria continental.

El gol del triunfo esperó hasta el segundo tiempo para hacerse presente en el cotejo, después que un exfutbolista del Real Madrid, el delantero Danilo da Silva, dejara su huella en las estadísticas al anotar su tanto al minuto 67'.

El epicentro de la disputa de este certamen fue el Estadio Monumental de Lima, Perú, que vivió una auténtica batalla campaña entre dos clubes que se conocen bien por ser del mismo país y que lo dieron todo en el campo.

Ahora bien, la victoria de Flamengo no terminó en eso tan específico, sino que también ahora el conjunto de Río de Janeiro se convierte en el club brasileño con más título en el máximo torneo continental, con un total de cuatro ediciones, tras las de 1981, 2019 y 2022.

Esta Copa Libertadores. la primera vez de muchos

Este duelo no tenía un tinte normal en la previa, más allá que se jugara el título más importante del continente, justamente se medían las fuerzas los dos mejores equipos actualmente del Brasileirao. Por un lado, el popular ‘Fla’ en la cima del campeonato, mientras por su parte el Palmeiras ocupa la segunda posición segundo, a cinco puntos.

A su vez, otro hecho relevante es que en la carrera de los más conocidos se sumó el título para el palmarés individual por primera vez. Filipe Luis quien quizá se lleva la mayor parte del protagonismo, tras liderar al Flamengo a la consagración, después de tomar el proyecto oficialmente el 2 de octubre de 2024.

No obstante, también se registró la presencia de Saúl Ñiguez, quien se convirtió en el segundo español en ganar la Libertadores, después de que en su día Pablo Marí fuera el primero en 2019.

Finalmente, lo curioso es que Flamengo aún puede mejorar el presente y dibujar una de las semanas más importantes de toda su historia y solo habría que apuntar al torneo doméstico, en las dos jornadas que le quedan del Brasileirao. La obtención se haría realidad si el próximo jueves sale con victoria vence al Ceará en el Maracaná.

