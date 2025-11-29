¿Cómo quedó la ronda regular del Baseball United?

Suscríbete a nuestros canales

La temporada inaugural del Baseball United está más electrizante que nunca en su ronda regular y está siendo transmitida por Meridiano Televisión. De igual forma, es importante recordar que este torneo comenzó el pasado 14 de noviembre y se extenderá hasta el 14 de diciembre del 2025.

Tras casi dos semanas de campeonato, todos los fanáticos no solo han comenzado a conocer a cada una de estas franquicias, sino que han podido apreciar la calidad de cada uno de estos peloteros.

Ronda regular – Baseball United

En este lapso de tiempo, el primer lugar lo está comandando el equipo de los Mumbai Cobras, gracias a un récord de 5 victorias y 2 derrotas en siete compromisos disputados. Su ofensiva ha sido un pilar fundamental para ganar sobre el terreno de juego y, en base a su poder, esperan quedarse con el título.

En el segundo puesto, se ubican los Arabia Wolves con un balance de 2 ganados y 2 perdidos en cuatro juegos presentados. Su bateo oportuno y cuerpo de lanzadores son una de las habilidades que han evidenciado en estas primeras de cambio.

Más abajo y en el tercer lugar, aparecen los Mid East Falcons con un récord de 2 triunfos y 2 reveses en cuatro compromisos disputados. Su cuerpo de lanzadores es uno de los aspectos que más deben seguir mejorando para conseguir sus objetivos.

Por último, los Karachi Monarchs se encuentran en el fondo de la clasificación, con dos victorias y cinco derrotas en siete duelos jugados. Si bien es cierto que los resultados no los han acompañado, necesitan seguir mejorando en cada una de las áreas para hacer historia en esta primera temporada de la Baseball United.