Así marcha la tabla de posiciones del Baseball United

Este martes 25 de noviembre comenzará la segunda semana de acción del beisbol de Medio Oriente

Por

Wandor Dumont
Lunes, 24 de noviembre de 2025 a las 10:16 pm
La temporada inaugural del Baseball United (campeonato de beísbol en Medio Oriente) que es transmitido por Meridiano Televisión, dejó a los Munbai Cobras como el líder de la tabla de posiciones luego de la primera semana de acción. Recordemos que este torneo comenzó el pasado 14 de noviembre y se extenderá hasta el 14 de diciembre.

Resultados de la última jornada

Noah Marcelo se fue de 5-2 con dos carreras anotadas y cuatro impulsadas, incluyendo un jonrón de tres carreras en la octava entrada, y Taylor Darden se fue de 4-2 con dos jonrones, dos carreras anotadas y cuatro impulsadas, para dar a los Arabia Wolves (Lobos de Arabia) su primera victoria por 9-6 sobre los Mumbai Cobras.

Juremi Profar conectó un doblete de dos carreras para liderar un ataque de tres carreras en la cuarta entrada, e Isaac Milburn tuvo una actuación perfecta como relevista de tres entradas con tres ponches (uno de ellos mediante una exitosa Fire Ball, para un total de cinco ponches), para mantener vivas las esperanzas de playoffs de Karachi Monarchs (Monarcas) tras la victoria por 5-3 sobre Falcons Mid East (Halcones de Medio Oriente).

Asi marchan las posiciones

Equipos Victorias Derrotas Dif. PCT Racha
Cobras de Mumbai 4 2 6 0.667 L1
Halcones de Medio Oriente 2 1 3 0.667 L1
Monarcas de Karachi 2 4 6 0.333 W1
Lobos de Arabia 1 2 3 0.333 W1

Próximos juegos

Martes 25 de noviembre: Munbai Cobras vs Halcones de Medio Oriente 

Miércoles 26 de noviembre: Monarcas de Karachi vs Lobos de Arabia 

La voz de "play ball" se dará en ambos partidos a las 10:50 am hora de Venezuela que serán trasmitidos por Meridiano Televisión y la página web.

Lunes 24 de Noviembre de 2025
Beisbol