LVBP: Leandro Cedeño "sabía" que iba a ser elegido por Magallanes

La temporada regular de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional dejó a tres equipos eliminados de la contienda por el título: Tigres de Aragua, Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas. Sin embargo, como cada año, una eliminación no significa que haya concluido el trabajo de los peloteros pertenecientes a estas organizaciones.

Varios de los mejores toleteros de estas tres divisas se anotaron en el Draft de Adiciones y Sustituciones, entre ellos, el slugger Leandro Cedeño, de los Leones del Caracas. En la última ronda, la de sustituciones, el poderoso bateador fue tomado por el eterno rival del Caracas, los Navegantes del Magallanes.

El conjunto filibustero apostó por los servicios de Cedeño debido a que Renato Núñez, primera base y slugger derecho del equipo, no se encuentra al 100% físicamente. Aunque muchos aficionados mostraron sorpresa por esta elección, el propio jugador afirmó que él sí veía bastante probable ser tomado por los carabobeños.

Leandro Cedeño y una esperada oportunidad

Y es que en efecto, a pesar de que no era la opción más popular o pensada, Magallanes cubrió una necesidad importante con Leandro Cedeño. No solo adquirieron profundidad por las molestias físicas de Renato Núñez, sino que además sumaron un bate diestro más al roster, algo que no le sobra al equipo.

"Yadier fue el primero que me llamó para darme la noticia de que me había seleccionado en el draft", expresó el poderoso toletero, en declaraciones para el departamento de prensa de los Navegantes, en donde además señaló que sabía que encajaba en "La Nave". "Yo sentía que podía encajar bien en este equipo. Esperaba esa llamada y sabía que podía ser con ellos, o con Cardenales de Lara".

En sus primeros dos juegos con el Magallanes, Leandro Cedeño ha tomado cuatro turnos al bate, en los que ha podido conectar par de inatrapables, por lo que ha lucido como una opción sólida en el lineup de Ydaier Molina.