LVBP: Zac Grotz cumple con las expectativas como refuerzo en las Águilas

Suscríbete a nuestros canales

Las Águilas del Zulia son una de las organizaciones que más llama la atención en este comienzo del Round Robin 2025/2026, gracias a la calidad de talento joven que tienen en su roster activo. Además, los refuerzos forman parte fundamental de lo que puede ser la conquista del título en la LVBP y la figura del lanzador estadounidense, Zac Grotz, ya comienza a dar resultados desde el montículo.

El derecho de 32 años fue seleccionado por el conjunto zuliano proveniente de los Tiburones de La Guaira, con la finalidad de ser una pieza clave para estabilizar y darle más calidad a la rotación abridora. Su desempeño en estas primeras de cambio ya puede ser señalado como el refuerzo más efectivo.

En apenas 10.2 innings lanzados, el derecho ha mostrado temple, control y capacidad para salir de situaciones complejas. Aunque su récord es de cero victorias y una derrota, las estadísticas avanzadas reflejan impacto real. Registra 12 hits permitidos y solo tres carreras limpias, otorgó un boleto y ponchó a siete bateadores rivales, números que confirman eficiencia a la hora de enfrentar a los rivales.

Zac Grotz – Águilas del Zulia

La efectividad de 2.57 resume su aporte competitivo en sus dos primeras actuaciones con el uniforme de las Águilas del Zulia. Más allá de los resultados colectivos, su presencia ha permitido reorganizar el cuerpo de abridores para ser más sólidos en este aspecto del juego.

Grotz, como lo ha demostrado durante toda la temporada, ha sabido variar velocidades, atacar la zona de strike para ser lo más letal e indescifrable para los bateadores que les ha tocado enfrentarlo. Además, su serenidad en conteos desfavorables y su bajo número de boletos reflejan preparación y enfoque, respectivamente.

Finalmente, si bien es cierto que falta mucho para que culmine el Round Robin, estas dos primeras aperturas de Zac Grotz son más que positivas para la organización de las Águilas del Zulia. De mantener este ritmo, no cabe duda de que será una figura que tomará mucho protagonismo y confianza en la planificación del manager Lipso Nava.