LVBP: Gorkys Hernández ve a Bravos de Margarita con material de finalista

Suscríbete a nuestros canales

Bravos de Margarita inició con el pie derecho su camino en el Round Robin de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. De manera espectacular, el equipo insular ganó un durísimo juego de pelota en la Isla ante las Águilas del Zulia, por pizarra de 3-1, en lo que fue un auténtico duelo de pitcheo.

Este duelo marcó además el primer compromiso de Gorkys Hernández con los Bravos de Margarita, luego de ser tomado en la primera ronda del Draft de Adiciones y Sustituciones de cara al Round Robin. "The Hunter", campeón bate de la zafra, se fue de 4-1, y anotó una de las tres rayitas con las que los insulares lograron llevarse el triunfo.

Ya en la previa del compromiso, Gorkys Hernández había dado sus primeras impresiones al llegar al conjunto margariteño, en donde se ha conseguido una grata sorpresa, con un grupo que parece estar listo para dar de qué hablar durante este mes de enero.

Gorkys Hernández y sus altas expectativas en Margarita

"Estoy súper contento y agradecido de estar aquí. Un equipo que es una familia, que sale a dar lo mejor y esperemos que con mi incorporación junto a los otros refuerzos ayudemos a ganar", fue lo primero que dijo Gorkys Hernández sobre su llegada a Bravos, en declaraciones recogidas por el departamento de prensa de dicho equipo.

Y es que, en efecto, la llegada de "The Hunter" responde a una necesidad directa del equipo, que carecía de un jardinero con sus características, que además agrega el plus de ser primer bate. "Estoy para ayudar a Margarita a llegar a la Final. Tenemos el equipo esencial para lograr ese objetivo", recalcó el experimentado jugador, que aspira a grandes cosas con una organización que ya supo ser finalista hace un año.