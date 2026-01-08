LVBP: Bravos de Margarita debuta con éxito y frena el vuelo de las Águilas

Suscríbete a nuestros canales

El Round Robin de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) retomó sus emociones este miércoles con una jornada de dos frentes que mantuvo a la fanaticada en vilo.

Mientras Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui medían fuerzas, en el otro escenario, los Bravos de Margarita hacían su esperado debut en esta fase enfrentando a unas Águilas del Zulia que llegaban con el impulso de haber derrotado previamente a la "Nave Turca".

Un duelo de estrategias en el diamante

El conjunto rapaz no perdió tiempo y logró descifrar temprano el pitcheo insular. En la parte alta del segundo episodio, el Zulia inauguró la pizarra tras una base por bolas negociada por el antesalista Ángelo Castellanos, quien luego anotaría gracias a un sólido doblete del receptor José Herrera.

Sin embargo, la historia del encuentro cambiaría drásticamente en el ecuador del juego. El abridor de las Águilas, Zac Grotz —quien venía de una apertura dominante en su salida anterior—, navegaba con tranquilidad hasta que se topó con la rebelión de la ofensiva de Margarita en el quinto acto.

El rally que cambió el destino del juego

Grotz, que terminó su labor con 4 entradas y dos tercios de labor, no pudo contener la embestida de los Bravos en la baja de la quinta. El conjunto insular aprovechó cada parpadeo del lanzador estadounidense para fabricar un racimo de tres anotaciones que le daría la vuelta definitiva al marcador.

Lo más destacado de la victoria de los Bravos fue la gestión de su cuerpo de relevistas. Ante la presión del Round Robin, el manager de la isla no dudó en aplicar un plan de pitcheo agresivo, utilizando a un total de siete lanzadores para silenciar los bates zulianos durante el resto del compromiso.

Con este triunfo, Margarita inicia su camino con el pie derecho, demostrando que su cuerpo de lanzadores está listo para los retos de alta intensidad, mientras que las Águilas ven frenado su buen inicio tras el tropiezo en su primer juego.

Dato para destacar

El uso de siete lanzadores por parte de Bravos subraya la tendencia moderna de "bullpen games" en la postemporada, donde la profundidad del relevo suele ser más determinante que la permanencia de los abridores.