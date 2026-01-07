LVBP: Magallanes retoma el Round Robin con una sensible baja y espera sufrir otra

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles se reanudan las actividades en la LVBP con la segunda jornada del Round Robin. Uno de esos encuentros lo protagonizarán los Navegantes del Magallanes, quienes para esta fecha dieron a conocer una sensible baja en su roster.

Magallanes, a remar sin algunas piezas

Según informó la propia organización en su reporte de prensa, José Franco finalizó su participación con el grupo luego de cumplir con la cantidad de innings asignada por parte los Rojos de Cincinnati, su organización en el sistema de MLB. En su reemplazo ingresó al roster el también lanzador Enmanuel De Jesús.

Recordemos que Franco vio acción en 13 entradas a lo largo de 11 encuentros de la ronda regular, dejando 5.54 de efectividad producto de ocho carreras permitidas. Además, también sumó 15 bases por bolas y 14 ponches en lo que fue su primera temporada en la liga venezolana.

Pero esa no será la única pieza que se baje de la Nave en este Round Robin. Y es que según comentó el manager Yadier Molina, el jardinero Leandro Pineda se mantendrá con el equipo hasta el 14 de enero, cuando concluya el permiso que le otorgaron los Nacionales de Washington.

En este caso, el carabobeño se convirtió en una figura importante para los Navegantes del Magallanes en la recta final de la ronda regular, sin mencionar que su bate fue uno de los productivos durante la primera fecha del Round Robin. Vale mencionar que para este miércoles forma parte del lineup de los filibusteros frente a Caribes de Anzoátegui.