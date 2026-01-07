LVBP: Caribes de Anzoátegui pierde a un grandesligas pero recupera a un gran prospecto

Suscríbete a nuestros canales

Luego de una pausa de cuatro días, la Liga Venezolana de Beisbol Profesional se reanuda este miércoles 7 de enero, con la segunda jornada del todos contra todos, en la que podremos disfrutar de dos compromisos intensos e interesantes, especialmente por lo corta que es esta instancia, lo que demanda un margen de error mínimo.

Uno de los equipos que, precisamente, tiene un margen de error corto, es Caribes de Anzoátegui. "La Tribu" cayó derrotada de manera increíble en su debut en el Round Robin, al caer 6-5 en 10 episodios ante Cardenales de Lara en Barquisimeto.

Ahora, luego de la pausa que tuvo el campeonato, los orientales regresarán con una noticia buena, y otra mala. Por un lado, han perdido por el resto de la temporada al "bigleaguer" Andruw Monasterio, quien finalizó su participación con el equipo en este año. Eso sí, el equipo anzoatiguense sí recibirá un refuerzo importante para cubrir esta baja: Carlos Mendoza.

Mendoza vuelve, Monasterio se va

Por medio de sus redes sociales, Caribes de Anzoátegui anunció la reincorporación de Carlos Mendoza, joven infielder de 26 años de edad, quien fue uno de los mejores toleteros del equipo en la ronda regular, en donde bateó para .294/.388/.425/.813, con dos cuadrangulares y 22 impulsadas. Sin embargo, dejó de el 11 de diciembre, poco después de firmar con Toronto.

La mala noticia es la finalización de la participación por este año del grandesligas Andruw Monasterio, cuyo permiso otorgado por los Cerveceros de Milwaukee ha expirado. Una de cal y una de arena para Caribes, que tendrá que afrontar con sus armas disponibles una dura visita a Valencia, para medirse al Magallanes este 7 de enero.