Estos son los peloteros venezolanos que refuerzan la Postemporada en el Caribe

Suscríbete a nuestros canales

Pese a los Leones del Caracas, Tigres de Aragua y Tiburones de La Guaira quedaron fuera del Round Robin en la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), algunos de los peleteros venezolanos, integrantes de estas organizaciones, se mantendrán en acción sea en la mencionada instancia en la pelota criolla o en las demás ligas invernales del Caribe.

Este es el caso de Alcides Escobar y Sebastián Rivero, quienes destacaron de gran manera en la reciente temporada regular en Venezuela, se unieron a Leones del Escogido y Águilas Cibaeñas en el "Todos contra todos" en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM).

Por otro lado, en la Liga Profesional de Béisbol Colombiano, un nutrido grupo de venezolanos busca brillar con los Caimanes de Barranquilla. Entre ellos se encuentran Eduardo Paredes, Anthony Vizcaya, Luis Palacios, Henderson Álvarez y Kelvin Meleán, quienes forman parte como foranéos del roster del equipo barranquillero. Estos jugadores apuntan a ser piezas clave en el sólido desempeño del equipo, con Paredes y Vizcaya destacándose como lanzadores de alto nivel. La presencia de tantos venezolanos en el conjunto de los Caimanes refleja la calidad del talento criollo y su impacto en el béisbol de la región.

Peloteros venezolanos refuerzan el béisbol caribeño

LIDOM:

Sebastián Rivero : Águilas Cibaeñas

: Águilas Cibaeñas Alcides Escobar: Leones del Escogido

LPBC: