Comunicación constante entre LIDOM y LVBP para proteger a los jugadores dominicanos

La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) emitió un comunicado oficial este sábado para informar que todos los jugadores dominicanos que se encuentran actualmente en territorio venezolano están debidamente resguardados y en perfecto estado de salud. Ante el complejo panorama político que atraviesa la nación suramericana, la prioridad de la liga ha sido garantizar la integridad de sus atletas.

Alianza estratégica y monitoreo constante

Desde las primeras horas de la mañana, la directiva de LIDOM ha mantenido una comunicación fluida y directa con la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). El contacto se ha realizado principalmente a través del presidente de la liga venezolana, Giuseppe Palmisano, quien ha servido de enlace con los distintos equipos para confirmar que los peloteros dominicanos cuentan con el acompañamiento y la protección necesaria en sus respectivas sedes.

De acuerdo con los informes oficiales, no se ha reportado ningún incidente que ponga en riesgo a los jugadores. Asimismo, la LIDOM aprovechó la oportunidad para expresar su profunda solidaridad con el pueblo venezolano, reiterando su respeto y apoyo ante la coyuntura política que se desarrolla en el país.

Distribución de los jugadores en el Round Robin

Actualmente, el Round Robin de la liga venezolana cuenta con una notable presencia de 22 peloteros dominicanos distribuidos en cinco equipos. La liga dominicana enfatizó que el seguimiento continuará mientras se normalizan las actividades deportivas.

Entre los jugadores que se encuentran en Venezuela destacan, por parte de los Navegantes del Magallanes, los lanzadores Félix Cepeda, Waddison Charles, Oliver Ortega, Jesús Reyes y Esmil Rogers. Por su parte, los Cardenales de Lara cuentan con los serpentineros Héctor Pérez, Listher Sosa, Cesar Valdez y Juan Zapata, además del jugador de cuadro Alejandro Mejía.

En las Águilas del Zulia militan los lanzadores Delvis Alegre, Ronaldo Alesandro y Wendolyn Bautista, junto al receptor Isaías Tejeda. Los Caribes de Anzoátegui cuentan con el aporte de los lanzadores Harold González, Francis Peguero, Luis Reyes y Yoelvin Silver. Finalmente, en los Bravos de Margarita se encuentran los lanzadores Claudio Custodio y Ángel Rondón, acompañados por el infielder Juan Santana.

LIDOM reafirmó que permanecerá atenta a la evolución de los hechos para tomar cualquier medida adicional que sea necesaria en favor del bienestar de sus jugadores.