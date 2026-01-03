LVBP suspende la jornada del sábado 3 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Los dos compromisos pautados para la segunda jornada del Round Robin de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional han sido suspendidos, según pudo conocer el periodista Ignacio Serrano, luego de comunicarse con Giuseppe Palmisano, presidente de la liga. Posteriormente, los Navegantes del Magallanes también se hicieron eco de la situación, confirmando su veracidad.

La decisión llega luego de que se haya declarado "Estado de Conmoción" en lo largo y ancho del territorio nacional, y ya los equipos, y los medios de comunicación, han sido informados de esta decisión.

Según reporta El Emergente, Palmisano añadió que la situación del campeonato se irá evaluando "día a día", pero que del mismo modo "será difícil continuar si se prolonga lo que está sucediendo", esto debido a que, según el Winter League Agreement, los campeonatos caribeños deben culminar, a más tardar, a principios de febrero, antes de que inicie oficialmente el Spring Training en las Grandes Ligas.

Para este sábado 3 de enero, estaban pautados par de compromisos. En Valencia, los Navegantes del Magallanes iban a recibir a Caribes de Anzoátegui, mientras que Bravos de Margarita se iba a medir a Águilas del Zulia en el Estadio Nueva Esparta.