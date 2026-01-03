LVBP

LVBP suspende la jornada del sábado 3 de enero

La jornada pautada para este sábado 3 de enero ha sido suspendida de manera oficial

Por

Meridiano

Sabado, 03 de enero de 2026 a las 03:34 pm
LVBP suspende la jornada del sábado 3 de enero
Foto: LVBP
Suscríbete a nuestros canales

Los dos compromisos pautados para la segunda jornada del Round Robin de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional han sido suspendidos, según pudo conocer el periodista Ignacio Serrano, luego de comunicarse con Giuseppe Palmisano, presidente de la liga. Posteriormente, los Navegantes del Magallanes también se hicieron eco de la situación, confirmando su veracidad.

NOTAS RELACIONADAS

La decisión llega luego de que se haya declarado "Estado de Conmoción" en lo largo y ancho del territorio nacional, y ya los equipos, y los medios de comunicación, han sido informados de esta decisión.

Según reporta El Emergente, Palmisano añadió que la situación del campeonato se irá evaluando "día a día", pero que del mismo modo "será difícil continuar si se prolonga lo que está sucediendo", esto debido a que, según el Winter League Agreement, los campeonatos caribeños deben culminar, a más tardar, a principios de febrero, antes de que inicie oficialmente el Spring Training en las Grandes Ligas.

Para este sábado 3 de enero, estaban pautados par de compromisos. En Valencia, los Navegantes del Magallanes iban a recibir a Caribes de Anzoátegui, mientras que Bravos de Margarita se iba a medir a Águilas del Zulia en el Estadio Nueva Esparta.

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB LVBP NFL Alex Bregman Xabi Alonso
Sabado 03 de Enero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol