LVBP: Jackson Chourio mostró el poder y Águilas voló sobre Magallanes

Un gran duelo de lanzadores abridores entre Ricardo Sánchez por los locales Navegantes del Magallanes, y Zac Grotz por los visitantes Águilas del Zulia, fue un excelente primer comienzo del Round Robin LVBP 2025/2026 para ambos elencos.

Tan cerrada fue la beligerancia que durante todos los 9 innings la cosa estuvo del todo viable para cualquiera de ellos dos, y en ese tramo pareció que los navieros se llevaban la victoria, solo que con bases llenas más 1 out, Diego Velásquez bateó elevado al jardín izquierdo y en la misma acción, José Pirela de modo fantástico fusiló en el plato a José Gómez.

Águilas del Zulia vs Navegantes del Magallanes ¡Juegazo!

Pero después de 2 outs en el comienzo del 10mo, Jackson Chourio mostró su estampa de MLB y se mandó línea salvaje entre los jardines izquierdo-central, ante los envíos del experimentado Junior Guerra. Ante la conexión, ninguno de los jardineros, Odúbel Herrera y Carlos Rodríguez, ni se molestaron en intentar buscar la esférica.

Ese jonrón encendió un chispazo en el nido rapaz, y rápidamente José Pirela aplicó dosis similar, cuadrangular por la izquierda que colocó la pizarra 4x2.

Con esa comodidad llegó Silvino Bracho, que dominó a Rodríguez y Wilfredo Tovar, solo que Eliézer Alfonzo Jr. con doble y Luis Sardiñas con sencillo remolcador, generaron gran tensión que fue dominada con ponche ante el bateador emergente, Ángel Reyes haciendo swing.

Resultado final: Zulia 4, Magallanes 3.

De esa manera, Águilas picó adelante, siendo el lanzador ganador Ronaldo Alesandro que relevó el 9no dando 1 boleto; salvó Bracho, perdió Guerra.

Para los rapaces, Jackson Chourio brilló con el madero, se fue de 4-3, ese vuelabardas, remolcada más 3 pisadas del plato. José Pirela bateó de 4-2, impulsada y anotada. Desde la lomita, Zac Grotz tuvo notoria apertura de 6 tramos y dejó la partida con su equipo arriba.

En el lado de Magallanes, sobresaliente fue el iniciador Ricardo Sánchez; 6 innings de 6 imparables, 1 sola carrera que fue limpia, 1 pasaporte más 6 ponches propinados.

De su toletería, únicamente Leandro Cedeño duplicó. Culminó de 3-2 y ponche.