LVBP

LVBP: Zac Grotz ofreció calidad para las Águilas ante el peligroso Magallanes

El abridor derecho fue la primera escogencia del Zulia para el Round Robin

Por

Meridiano

Viernes, 02 de enero de 2026 a las 09:57 pm
LVBP: Zac Grotz ofreció calidad para las Águilas ante el peligroso Magallanes
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

En la primera ronda de refuerzos y sustitutos para el Round Robin, Zac Grotz fue el pick número 1 por el que Águilas del Zulia se decantó para reforzar la rotación de abridores, y muy probablemente pensando en los guarismos que este acumuló en la Eliminatoria contra Navegantes del Magallanes, el elenco al que enfrentaron este 2 de enero.

NOTAS RELACIONADAS

Zac Grotz sabe lanzar ante Magallanes

Durante la primera fase, el serpentinero sustraído de los Tiburones de La Guaira contra la nave acumuló una sola presentación, misma que fue de calidad y aún más por las características de la LVBP; el pasado 12 de diciembre cubrió 6 innings de apenas 2 hits recibidos, ninguna anotación, ponchó a 8 e incurrió en 2 bases por bolas. Se llevó la victoria.

 

 

Algo de eso esperaban en el nido rapaz, y precisamente brillantez recibieron para el primer duelo del Round Robin, escenificado en el puerto magallanero.

Para esta ocasión también fueron 6 las entradas, le batearon 4 imparables, apenas dio 1 boleto mientras recetó 4 chocolates. Dejó la partida con los suyos arriba 1x0.

LVBP - Beisbol - Números

Los indiscutibles vinieron de la madera de Leandro Pineda, Diego Velásquez, ambos en el 3er episodio, además de Wilfredo Tovar y Leandro Cedeñao en la 4ta.

Por la guillotina pasaron Cedeño, Luis Sardiñas, estos dos en el 2do tramo; Carlos Rodríguez y Tucupita Marcano.
 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo Saudi Cup LVBP LIDOM Águilas Cibaeñas
Viernes 02 de Enero de 2026
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Beisbol