LVBP: Águilas del Zulia sobre Silvino Bracho: “No nos da miedo hacer un movimiento”

Suscríbete a nuestros canales

En un contexto medianamente normal, dentro del beisbol rentado los lanzadores en el mayor número de casos, son los activos más buscados para conformar un róster; esta realidad alcanza mayor dimensión en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), donde es afincado el predominio de los bateadores, así en los años recientes un pitcher de garantías como Silvino Bracho, de manera constante ha aparecido en rumores e intenciones de cambio.

Sobre ese punto se refirió este 7 de agosto, el gerente deportivo de las Águilas del Zulia, Luis Amaro, quien recalcó que hasta los momentos, el estelar cerrador “comenzará la temporada” con el elenco rapaz.

“En los años anteriores se ha hablado de él de Alí (Castillo), todos los jugadores están disponibles, nosotros tratamos de conseguir el mejor róster posible. Silvino para mí es el mejor cerrador de la Liga y los cambios que hemos hecho, han sido para tener uno de los mejores staff de pitcheo, hemos hecho movimientos para estar en esos tops en cuanto a nombres, porque al final hay que salir a pitchear y hay que tener éxito contra el rival del día”.

LVBP - Águilas del Zulia - Silvino Bracho

En este sentido, el ejecutivo recalcó que con la estructura actual de la nómina, las circunstancias están dadas para demandar menos del taponero, que al menos en los tres recientes torneos hizo costumbre lanzar más de una entrada:

“En el bullpen tenemos nombres, un Juan Morillo, Silvino, (Jorge) Cavanerio, abridores en Yonny Chirinos, Mario Sánchez, nombres que no teníamos el año pasado, eso sin referirme a los que ya se han visto como José Dávila; hay brazos que no teníamos y que ahora van a poder complementar a Silvino que en las dos, tres últimas temporadas fue muy exigido. con los movimientos ahora se le puede pedir que salga solo para el noveno”, enfatizó.

Beisbol - Venezuela - Luis Amaro

“Eso es lo que queremos hacer como gerencia, darle las herramientas a Lipso (Nava, el mánager) y Wilson (Álvarez, coach de pitcheo); no es un secreto que el pitcheo en la LVBP no ha sido bueno, por lo que deseamos agregar tres, cuatro abridores importados de calidad para complementar a Chirinos, Sánchez y Dávila”.

“Queremos un equipo no solo para los playoffs, sino para pelear por el campeonato”, sentenció.

Al retomar el tema sobre Bracho, Amaro afianzó su política gerencial:

“A nosotros no nos da miedo hacer un movimiento que nos ayude a tener éxito a largo plazo; Silvino, Alí no son muchachos de 25, 26 años, por eso es que se puede rumorar que estamos buscando opciones, (...) pero ellos han sudado la camiseta y eso es algo que tomamos en cuenta cuando analizamos cualquier cambio, lo que ellos significan tiene un poco más de valor que los peloteros que podamos adquirir”.

Estas declaraciones las ofreció en El Infield Podcast