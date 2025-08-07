LVBP: Cardenales se quedan con este relevista pretendido por Leones, Magallanes y Tiburones (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Lanzadores, es lo primordial que busca todo elenco al momento de confeccionar un róster; por sus características con mucho ahínco son pretendidos por las organizaciones que componen la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), al punto que en ocasiones, trascienden cerradas competencias entre ellos para asegurar a un escopetero, así se supo este 6 de agosto respecto al Cardenales de Lara.

De acuerdo al reporte del periodista Jesús Ponte, los actuales campeones firmaron al relevista Keone Kela, quien también estaba en el radar de Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes y Tiburones de La Guaira, sin embargo, él mismo se decantó por los alados.

LVBP - Cardenales de Lara - Keone Kela

Este derecho, por su amplio recorrido en la pelota se hizo prioritario para los cuatro equipos en cuestión. De 32 años de edad, en 2012 comenzó a lanzar en el sistema MLB, llegando al máximo escenario en 2015 donde estuvo hasta 2021, dejó pasantías en Rangers de Texas, Piratas de Pittsburgh y Padres de San Diego.

En 243 partidos acumuló 227.1 entradas, ganó 23, perdió 13, salvó 28, ponchó a 279, dejó 3.33 en promedio de carreras limpias permitidas, 1.13 de whip y 11.0 en promedio de ponches por cada 9 innings.

Beisbol - Venezuela - Estadísticas

Del mismo modo, ha pasado por la Japan Eastern League (una de las dos Ligas Menores de Japón), la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LMP).

Este año comenzó en la Doble A de los Medias Blancas de Chicago, luego de 3 episodios en blanco fue asignado a la Triple A, recibió castigo en 16 tramos dejando efectividad en 8.44 y whip de 1.62, razón por la que partió al verano azteca y en 12.1 ha dejado 2.92 más 1.13.

Kela es el tercer foráneo que concreta con los crepusculares.