WBC: ¿Qué posición jugará Luis Arráez con Venezuela en el Clásico Mundial?

Con un roster ya confirmado para el Clásico Mundial de Beisbol 2026, la Selección de Venezuela tiene grandes figuras en todas sus líneas para hacer historia en el torneo. Entre esos nombres de peso aparece Luis Arráez, quien será uno de los "culpables" de los dolores de cabeza que pudiera tener el manager Omar López para armar su lineup.

Arráez tendría garantizada su posición

Como muchos recordarán, el grandeliga venezolano cerró la temporada 2025 de la MLB defendiendo la primera base de los Padres de San Diego, aunque en varias ocasiones estuvo alineado como segunda base, la que por muchos años ha sido su posición natural.

Ahora, tras su firma con los Gigantes de San Francisco, Luis Arráez apunta a regresar con todo a la intermedia para la venidera zafra 2026. Justamente, Omar López aseguró en una reciente entrevista que el de San Felipe sería el encargado de dicha posición con Venezuela en el Clásico Mundial.

"Luis (Arráez) se está preparando para jugar segunda base. Hablamos con él sobre cómo manejar algunos juegos y le manifesté cómo tenía estructurado el equipo. Está dispuesto a jugar cualquier posición, pero hay que darle juego en la posición con la que jugará con los Gigantes de San Francisco", confesó el estratega.

Además de La Regadera, el roster vinotinto cuenta con otros grandes jugadores que fácilmente pueden ser titulares en la segunda base, como Gleyber Torres y Andrés Giménez. Por su parte, peloteros como Salvador Pérez y Willson Contreras se encargarían de la inicial en caso de que Arráez tome la intermedia.