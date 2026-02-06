Toletero cubano superará récord de Roger Clemens en el Clásico Mundial de Beisbol

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Beisbol 2026 se acerca cada vez más, y a un mes de que inicie la contienda, cada vez tenemos más cosas claras sobre este apasionante certamen. Por ejemplo, este jueves 5 de febrero se oficializaron los rosters de los 20 equipos que participarán en el campeonato, incluyendo por supuesto el de Cuba, que tiene un nombre muy conocido: Alexei Ramírez.

A sus 44 años de edad, Ramírez se convertirá en uno de los pocos jugadores que estuvieron en el terreno de juego en la primera edición del Clásico Mundial, en el año 2006, y además, logrará romper un récord sensacional de un serpentinero legendario, como lo fue el estadounidense Roger Clemens.

Alexei Ramírez deja atrás a Roger Clemens

Y es que, hasta los momentos, en cinco ediciones disputadas del Clásico Mundial de Beisbol, el jugador de más edad en aparecer en el torneo ha sido Roger Clemens, quien estuvo con Estados Unidos en la primera edición, en el año 2006, cuando tenía 43 años de edad.

Esa marca será superada por Alexei Ramírez, quien a sus 44 años aparece en el roster de Cuba para esta edición de 2026, y además, se perfila como uno de los jugadores de más jerarquia dentro de un roster que, a pesar de sus limitaciones, buscará competir de muy buena manera, tal y como lo han hecho prácticamente siempre.