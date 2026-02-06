Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el viernes 6 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo Gulfstream Park, en su segundo día de carreras esta semana, ofrece una llamativa cartelera para el viernes 6 de febrero, donde en esta ocasión diez carreras se robarán la atención.

Este día nos trae varias pruebas interesantes, con la participación de muchos profesionales de diferentes nacionalidades. Irad Ortiz Jr., líder de la estadística, va con nueve compromisos de la decena de carreras a realizarse.

Análisis de las carreras y picks para Gulfstream Park

La primera carrera será en 1,100 metros sobre grama, siendo una prueba de Reclamo de $8,000. A continuación, nuestras recomendaciones.

Primera Carrera | 1.100m, sintética (1:20 p.m. VEN)

Maitre D (8): Viene de ganar en esta misma distancia y superficie. Monta Irad.

Breezer (10): Siempre batallador, ideal para combinar en exóticas

King Julien (4): Lleva cinco libras de descargo. No lo olviden.

Segunda Carrera | 1.000m, grama (1:50 p.m. VEN)

Kraken (5): Segunda actuación en este hipódromo. La monta lo acredita.

Melody Man (7): De turno en esta agrupación. No lo subestimen.

Evil Empire (3): Irad Ortiz Jr. puede hacerlo correr mejor esta vez.

Tercera Carrera | 1.600m, arena (2:20 p.m. VEN)

La Dinamita (4): Esta es la carrera donde debería “explotar” toda su clase y salir airosa, después de haber sido derrotada en la pasada. Aunque aumenta de distancia, Gaffalione puede administrarla para que cumpla con éxito su misión.

Cuarta Carrera | 1.600m, arena (2:50 p.m. VEN)

Flag Officer (7): David Egan se entendió con ella y de nuevo es seria rival.

What It Tiz (5): La monta de Irad la pone a valer. Ya conoce este lote.

Awesome Wild (2): A la tercera puede ser la vencida para ella. Pagará bien.

Quinta Carrera | 1.200m, arena (3:20 p.m. VEN)

Sound Of The Beast (4): Irad Ortiz Jr. lo colocará cerca de la punta para atacar al final.

Banneker (3): En este tiro es peligrosísimo. Cambia de superficie.

Gallant Knight (1): La dupla de Edgard Zayas y Carlos David hay que respetarla.

Sexta Carrera | 1.700m, grama (3:50 p.m. VEN)

Child Of The Moon (Fr) (2): Realmente luce muy superior esta de Chad Brown con Irad.

Sweet Rebecca (1): Regresa después de 6 meses sin correr. Es guapa.

Belle of Rights (5): Cuidado con ésta que se midió contra buenas yeguas.

Séptima Carrera | 1.700m, sintética (4:22 p.m. VEN)

Tender Temper (7): William Walden tiene en forma y lista para tomarse la foto

Late Night Text (1): Estrena Lasix y llevará a Irad en los controles. Pendientes.

Wujood (8): Sorpresa en puerta. El dúo Velázquez-Pletcher lo avala.

Octava Carrera | 1.000m, grama (4:52 p.m. VEN)

Shades Of Jade (2): Es el dato clave en Gulfstream Park. Dos victorias seguidas en escenarios diferentes y en la pasada Irad Ortiz Jr. fue el encargado de conducirla. Buen puesto de salida y tiene experiencia en tiros cortos.

Novena Carrera | 1.000m, sintética (5:23 p.m. VEN)

Banded Rocket (2): Regresa a una superficie donde siempre lo hace bien.

Rachel's Coach (3): Irad Ortiz Jr. puede marcar la diferencia con ella.

Air Force Cruising (4): En esa pista es una amenaza por su velocidad.

Décima Carrera | 1.700m, grama (5:55 p.m. VEN)