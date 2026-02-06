Serie de Las Américas: Magallanes cae en su debut

Suscríbete a nuestros canales

La primera jornada de las Serie de Las Américas será, para pasar rápidamente la página en la novena de los Navegantes del Magallanes (Venezuela), quienes cayeron en su choque inaugural siendo anfitriones.

Los dirigidos por César Isturiz no pudieron responder ante el relevo de Panamá y terminaron cediendo en el marcador con una pizarra final de 8 carreras por 7, en el estadio Monumental Simón Bolívar.

Resumen:

La escuadra panameña comenzó su producción rápidamente, tras anotar un par de carreras en el primer capítulo ante Yohander Méndez, una de ellas gracias a un doble de Gabriel Noriega. Sin embargo, el abridor visitante tampoco pudo hacer el trabajo y los bates venezolanos lo castigaron un tremendo rally de seis anotaciones en la parte baja.

No obstante, el relevo de Panamá hizo un extraordinario trabajo conteniendo a los peligrosos bates "Turcos" durante el resto del choque, permitiéndoles solamente una anotación más en el séptimo episodio y fue por wild pitch.

Eso le permitió a su ofensiva ir reaccionando de a poco, sumando tres más en el segundo tramo, para luego el voltear duelo de forma increíble en el sexto episodio y añadir la carrera que terminó siendo la diferencia en el siguiente inning.

Figura:

El más destacado por parte de Panamá, fue el experimentado Gabriel Noriega, quien se fue de 5-4, con tres carreras impulsadas.

El próximo compromiso de Magallanes será mañana contra los representantes de Argentina, Club Daom, nuevamente a las 7:30pm en el estadio Monumental. Mientras que Panamá chocará ante Curazao a las 4:30pm en el estadio Jorge Luis García Carneiro.