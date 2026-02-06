Serie de las Américas

Serie de las Américas: Venezuela explota a Panamá en el primer inning

Los bates criollos explotaron al abridor canalero

Por

Meridiano

Jueves, 05 de febrero de 2026 a las 08:25 pm
Serie de las Américas: Venezuela explota a Panamá en el primer inning
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Venezuela hace su debut en la Serie de las Américas ante Panamá con un rally de seis anotaciones en la propia primera entrada. Los Navegantes del Magallanes, representantes de la Liga Venezolana, vapulearon al abridor Teidin Frias en el primer inning para tomar ventaja 6-2 en la pizarra.

NOTAS RELACIONADAS

Wilfredo Tovar inició la entrada con sencillo, seguido de boletos seguidos a Tucupita Marcano, Hernán Pérez y Renato Núñez para traer la primera carrera. Luego, Rougned Odor conectó doble para empujar dos más y Angel Reyes con rodado produjo la cuarta.

La quinta rayita del inning llegó con otro doble de Aldrem Corredor. La sexta la trajo Carlos Pérez con elevado de sacrificio.

Tag de notas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park Carreras
Jueves 05 de Febrero de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol