Serie de las Américas: Venezuela explota a Panamá en el primer inning

Venezuela hace su debut en la Serie de las Américas ante Panamá con un rally de seis anotaciones en la propia primera entrada. Los Navegantes del Magallanes, representantes de la Liga Venezolana, vapulearon al abridor Teidin Frias en el primer inning para tomar ventaja 6-2 en la pizarra.

Wilfredo Tovar inició la entrada con sencillo, seguido de boletos seguidos a Tucupita Marcano, Hernán Pérez y Renato Núñez para traer la primera carrera. Luego, Rougned Odor conectó doble para empujar dos más y Angel Reyes con rodado produjo la cuarta.

La quinta rayita del inning llegó con otro doble de Aldrem Corredor. La sexta la trajo Carlos Pérez con elevado de sacrificio.