¡Golpe a la cátedra! Daily Double paga más de $250 este jueves en Gulfstream Park

El hipódromo de Gulfstream Park inició una nueva semana del Championship Meet 2025-2026 con sorpresas mayúsculas en el marcador. Durante las primeras dos competencias de una jornada de diez carreras, los altos dividendos de los ejemplares ganadores generaron un Daily Double con un monto superior a los $200 en ganancias.

Joe Bravo y Jorge Ruiz rompen los pronósticos en Florida

La acción comenzó en la primera carrera con un Maiden Special Weight de $26.500 en distancia de 1.100 metros. La victoria correspondió a Lobo Go, pupilo de Barry Croft, quien bajo la conducción del experimentado Joe Bravo registró un tiempo de 1:07.09. Este triunfo inicial dejó dividendos de $27.20 a ganador, $14.00 al place y $9.00 al show.

Inmediatamente después, en la segunda prueba (un Maiden Special de $84.000 sobre grama), el ejemplar Chitchatchitchat aseguró el primer lugar. El presentado por Michael Trombetta contó con la monta del jinete argentino Jorge Ruiz, quien detuvo el crono en 57.24 y generó dividendos de $20.40, $6.40 y $4.20. La combinación de estos dos resultados inesperados produjo un Daily Double de $285.00 para los apostadores que acertaron el inicio de la jornada en Hallandale Beach.