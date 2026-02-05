Continua el mal clima: NYRA cancela las jornadas de sábado y domingo en Aqueduct

Suscríbete a nuestros canales

La New York Racing Association (NYRA) dio a conocer la tarde de este jueves, que las jornadas de carreras programadas para los días sábado 7 y domingo 8 de febrero en el hipódromo de Aqueduct, han sido canceladas por las bajas temperaturas que hará en la ciudad de Nueva York durante el fin de semana.

NYRA: Suspenden jornadas de carreras en Aqueduct

Luego que volvieran a la acción los programas de carreras de este jueves y el viernes en el hipódromo de Aqueduct, La New York Racing Association informó la tarde de este jueves, que las programaciones de carreras del sábado y el domingo han sido canceladas.

La ola de frio que azota la costa este de Estados Unidos y más directamente al estado de Nueva York vuelve a impactar la realización de carreras en el meeting de invierno que se cumple en uno de los recintos ubicado en la periferia de la “Gran Manzana”.

El East View Stakes de $135.000 y el Damon Runyon Stakes que se iba a disputar en la jornada de la tarde del sábado 7 de febrero, ahora se han trasladado a la jornada del sábado 14 del presente mes.

Mientras que la programación de carreras que se han suspendido, se realizarán los días 19 y 20 de febrero.