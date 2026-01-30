Nuevo calendario: Entérate de la reprogramación anunciada por la New York Racing Association (NYRA)

Suscríbete a nuestros canales

La New York Racing Association (NYRA) luego de la cancelación de las jornadas de carreras previstas para esta semana en su totalidad, se vio en la obligación de revisar y reprogramar, en especial los eventos selectivos, que incluye una de las carreras más importantes en el circuito neoyorquino en la ruta al Kentucky Derby G1, el Withers Stakes (G3).

Nuevos días de carreras adicionales

NYRA, la Asociación de Jinetes Pura Sangre de Nueva York (NYTHA) y New York Thoroughbred Breeders, Inc. (NYTB), solicitarán la aprobación de la Comisión de Juegos del Estado de Nueva York (NYSGC) para realizar cuatro días adicionales de carreras en vivo el miércoles 11 de febrero, el jueves 19 de febrero, el jueves 26 de febrero y el jueves 5 de marzo.

Las cuatro carreras selectivas inicialmente programadas para el sábado 31 de enero se llevarán a cabo el viernes 6 de febrero. Estas incluyen la Withers Stakes (G3) de $200,000, una clasificatoria para el Kentucky Derby de 20-10-6-4-2; el Toboggan Stakes de $200,000; el Ruthless Stakes de $135,000; y el Ladies Stakes de $135,000.

El jueves se realizó el sorteo de una tarjeta adicional para el 4 de febrero, que fue aprobada previamente por la Comisión de Juegos (NYSGC), y las carreras en vivo se reanudarán en el legendario óvalo el miércoles con la primera a la 1:10 p. m. (hora del Este).

En cambio, las carreras programadas para el 1 de febrero volverán como extras para el llamado de de la jornada del 11 de febrero. La jornada en vivo para Aqueduct retornará el miércoles 4 de febrero con una cartelera de ocho competencias, que iniciarán a las 2:10 p.m. hora venezolana.