¿Buscas ganar en las americanas? No te pierdas la previa de Meridiano para este sábado

La acción en los hipódromos de Estados Unidos continúa este sábado 31 de enero. Pese a las tormentas invernales que han afectado a varios circuitos del norte, Florida y California presentan carteleras de gran nivel que prometen muchas emociones.

Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, ofrecerá una jornada de doce competencias. El evento estelar será el Holy Bull Stakes (G3), prueba fundamental en la "Ruta al Kentucky Derby" que otorgará 20 puntos al ganador. Por su parte, en la costa oeste, Santa Anita Park (Arcadia, California) va con una tarde de nueve carreras. Entre ellas hay dos importantes eventos selectivos.

Pronósticos de alto impacto con Meridiano Hípico Internacional

El equipo de expertos internacionales de Meridiano, integrado por David García y Darwin Dumont, pone a disposición de la afición información clave para descifrar ambos escenarios.

La efectividad del equipo quedó demostrada la semana pasada durante la Pegasus World Cup, donde sus marcas principales arrojaron dividendos extraordinarios:

Destino d'Oro: Ganadora de la Pegasus World Cup Filly and Mare Invitational (G2), fue la primera marca de David García y devolvió un impresionante pago de $33.00 a ganador .

Skippylongstocking: Triunfador de la Pegasus World Cup Invitational (G1), fue el "Alerta" de Darwin Dumont, generando un dividendo de $45.20 a ganador.

