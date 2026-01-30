¡Atención! Confirmado un retiro de última hora en la tercera válida del 5y6 en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La reunión número 05 del primer meeting será este domingo 01 de febrero por lo que se disputará una programación de 10 competencias con un 5y6 nacional activo desde la quinta carrera de la tarde con hora de partida 3:10 pm.

En esta ocasión la mañana de este viernes 30 de enero, el Instituto Nacional de Hipódromo (INH) informó por sus plataformas digitales, el retiro de otro ejemplar que estaba inscrito para participar en la séptima competencia, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional, reservada para caballos nacionales e importadas de seis y más años, ganadoras de 2, 3 y 4 carreras, en distancia de 1.400 metros.

Ejemplar: Retiro 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

Precisamente, para esta prueba válida participaba el ejemplar castaño número 4, The King Zeus, con la monta del jinete German González y entrenado por Henry Trujillo, un fiel colaborador para este medio digital. El ochoañero cuenta con una campaña de cuatro triunfos para cuarenta y siete actuaciones.

Su última actuación en la arena de Coche fue el día 30 de noviembre del 2025, a pesar de cargar afuera en la partida con el jinete aprendiz Jhoswall Andarcia arribó en la décima casilla a nueve cuerpos del ganador My Five Mate.

Motivo del Retiro: The King Zeus La Rinconada

De acuerdo con la información publicada por el ente público hípico, la razón por la que retiraron al pupilo de Henry Trujillo es por Claudicación Miembro Anterior Izquierdo. Ahora la nómina se reduce a 10 participantes que van en búsqueda del premio adicional especial a repartir de $30.420.