Conoce lo que informó Robert Capriles sobre Tiz Erin que corrió en el 5y6

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Luego de una jornada no válida que incluyó siete pruebas y cuatro de ellas fueron clásicos de Tras una jornada de eventos no válidos que incluyó siete pruebas —cuatro de ellas clásicos de grado con las selectivas Eduardo Larrazábal y Socopó (GIII), y Gustavo J. Sanabria y José María Vargas (GII)—, el juego del 5y6 nacional inició en la octava carrera del domingo 15 de marzo en el óvalo de Coche.

La Rinconada: informe de Robert Capriles sobre Tiz Erin

La primera válida estuvo reservada para yeguas de seis o más años, ganadoras de una y dos pruebas. La victoria fue para Princesa Susej, presentada por la entrenadora Jessenia Romero y conducida por el jockey profesional Johan Aranguren. Registró un tiempo oficial de 67.1 para los 1,100 metros, con un dividendo de Bs. 480,58 a ganador.

En dicha prueba, una de las grandes favoritas era la importada Tiz Erin, del entrenador Juan Carlos García y montada por Robert Capriles; sin embargo, finalizó en el quinto puesto. Al terminar la competencia, el jinete se dirigió a los comisarios en pista para informar sobre el desempeño de la yegua.

El jinete ROBERT CAPRILES del ejemplar TIZ ERIN (USA) N° 09, informó que su conducida, desde la partida corrió negada.

Así lo da a conocer las resoluciones finales que son emitidas por la Junta de Comisarios del INH que son publicadas en las cuentas oficiales de la institución en diferentes redes sociales.