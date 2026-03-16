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Conoce lo que informó Robert Capriles sobre Tiz Erin que corrió en el 5y6

La yegua era una de las principales favoritas en el inicio del juego de la mayoría

Por

Saúl García
Lunes, 16 de marzo de 2026 a las 11:25 am
Conoce lo que informó Robert Capriles sobre Tiz Erin que corrió en el 5y6
José Aray
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Luego de una jornada no válida que incluyó siete pruebas y cuatro de ellas fueron clásicos de Tras una jornada de eventos no válidos que incluyó siete pruebas —cuatro de ellas clásicos de grado con las selectivas Eduardo Larrazábal y Socopó (GIII), y Gustavo J. Sanabria y José María Vargas (GII)—, el juego del 5y6 nacional inició en la octava carrera del domingo 15 de marzo en el óvalo de Coche.

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La primera válida estuvo reservada para yeguas de seis o más años, ganadoras de una y dos pruebas. La victoria fue para Princesa Susej, presentada por la entrenadora Jessenia Romero y conducida por el jockey profesional Johan Aranguren. Registró un tiempo oficial de 67.1 para los 1,100 metros, con un dividendo de Bs. 480,58 a ganador.

                 

En dicha prueba, una de las grandes favoritas era la importada Tiz Erin, del entrenador Juan Carlos García y montada por Robert Capriles; sin embargo, finalizó en el quinto puesto. Al terminar la competencia, el jinete se dirigió a los comisarios en pista para informar sobre el desempeño de la yegua.

El jinete ROBERT CAPRILES del ejemplar TIZ ERIN (USA) N° 09, informó que su conducida, desde la partida corrió negada.

Así lo da a conocer las resoluciones finales que son emitidas por la Junta de Comisarios del INH que son publicadas en las cuentas oficiales de la institución en diferentes redes sociales.

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