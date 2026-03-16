Comisarios del INH multan a dos entrenadores de La Rinconada por este motivo

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La tarde de este domin15 de marzo del presente año, se realizó la reunión número 12 del primer meeting de la temporada 2026 en el hipódromo La Rinconada, con una programación de 13 carreras y cuatro de ellas fueron clásicos de grado, como el Eduardo Larrazabal, GIII, el Clásico Socó GIII, y los clásicos Gustavo J. Sanabria y José María Vargas, ambos grados II, en recorrido de 2.000 metros.

La Rinconada: Entrenadores multados por silla rodada

En la segunda competencia de la tarde dominical, se corrió una prueba para machos nacionales o importados de seis y más años, ganadores de seis o más pruebas, donde participó el ejemplar The King Zeus del entrenador Henry Trujillo con la monta del jockey aprendiz Luis Gotta.

En las resoluciones finales de la reunión que son informadas por la Junta de Comisarios del INH se comunicó lo siguiente.

MULTA POR SILLA RODADA

Visto el informe presentado por el juez de paddock con relación al ejemplar THE KING ZEUS N° 08 donde indica que el ejemplar luego de concluida la competencia, llegó con la silla rodada, motivo por el cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al entrenador HENRY TRUJILLO, de acuerdo a los establecido en los 5, 14, 29 y 364 del Reglamento Nacional de Carreras.

Luego en la octava carrera dominical y primera de las válidas del 5y6 nacional, participó la yegua Fasntastic Shot, del entrenador Rohendry Gámez y la conducción del aprendiz Feliz Márquez, de la cual en las resoluciones de La Junta de Comisarios se informa lo siguiente.

MULTA POR SILLA RODADA

Visto el informe presentado por el juez de paddock con relación al ejemplar FANTASTIC SHOT N° 02 donde indica que el ejemplar luego de concluida la competencia llegó con la silla rodada, motivo por el cual esta Junta de Comisarios DECIDE: SANCIONAR con MULTA al entrenador ROHENDY GAMEZ, de acuerdo a los establecido en los 5, 14, 29 y 364 del Reglamento Nacional de Carreras.

Así aparece en las resoluciones finales que son publicadas en las cuentas oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos en las distintas redes sociales.