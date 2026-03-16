Mire lo que le pasó a la yegua Nikitis este domingo en el Clásico Eduardo Larrazabal GIII

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La noche de este domingo, la Junta de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos dio a conocer las resoluciones finales de la reunión número 12 que se disputó durante la tarde dominical que contó con una agenda de 13 carreras y cuatro de ellas fueron clásicos de grado.

La Rinconada: Multa a entrenador por silla rodada

En la tercera competencia no válida del domingo se disputó una nueva edición del Clasico Eduardo Larrazabal GIII en distancia de 1.200 metros para yeguas nacionales o importadas de cuatro y más años donde la victoria fue para Mother Carmen con la monta de Yoelbis González y el entrenamiento de Antonio Martínez con un tiempo de 70.3 en la distancia y un pago de Bs. 2.476,28 a ganador.

En dicha prueba, una de las favoritas de la prueba, era la importada clásica, Nikitis con la conducción del jockey profesional Jhonathan Aray y el entrenamiento de Carlos Luis Uzcátegui, la cual finalizó tercera en la competencia.

Luego de finalizada la reunión, La Junta de Comisarios del INH dio a conocer las resoluciones finales de la reunión hípica dominical, donde informaron lo siguiente.

MULTA POR SILLA RODADA

Visto el informe presentado por el juez de partida con relación al ejemplar NIKITIS (USA) N° 03, donde indica que el ejemplar llega al aparato de partidas con la silla rodada, motivo por el cual esta Junta de Comisarios DECIDE SANCIONAR con MULTA al entrenador CARLOS L. UZCATEGUI, de acuerdo a los establecido en los 5, 14, 29 y 364 del Reglamento Nacional de Carreras.