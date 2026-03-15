Gran Yaco aprovechó el traspié de los enemigos y sentenció en los 2.000 metros del José María Vargas (GII)

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La reunión número 12 de la presente temporada en La Rinconada alcanzó su punto máximo de emoción antes del inicio del pool nacional. La séptima competencia dominical fue el escenario de la edición 66 del Clásico "José María Vargas" (GII), una prueba de fondo en distancia de 2.000 metros que reunió a la élite de los ejemplares maduros por una bolsa de 162.500 dólares.

Duelo de titanes en la arena de Coche: José María Vargas (GII)

La carrera cumplió con las expectativas de la afición. El triunfo correspondió al ejemplar importado Gran Yaco, el cual se adjudicó la victoria tras un desempeño lleno de garra y estrategia. El hijo de City Of Light en Like It Hot (por el legendario Giant’s Causeway) protagonizó un cerrado duelo frente a Padel desde los primeros metros, purasangre que comprometió sus opciones al inicio tras un percance en la partida.

Pese a que Padel se fue de manos en el salto inicial, logró una recuperación asombrosa para intentar el dominio del trayecto. Sin embargo, Gran Yaco mantuvo una presión constante hasta la recta final, momento en el cual tomó la punta con solvencia. En los metros decisivos, el pupilo Víctor Martínez contuvo con éxito la fuerte atropellada de otro importado, Lured Away, quien debió conformarse con el segundo lugar de la pizarra.

Registros y linaje de lujo: 2.000 metros

El recorrido de los dos kilómetros se completó en un tiempo oficial de 126.2. Los parciales de la competencia mostraron el ritmo exigente de los protagonistas:

400 metros: 26.4

800 metros: 49.4

1.200 metros: 73.0

La milla: 99.1

Gran Yaco, propiedad del exgrandeliga Víctor Martínez, elevó su récord personal a cinco triunfos tras 25 actuaciones en su campaña. Su pedigrí, cargado de velocidad y resistencia, ratificó su jerarquía en una de las pruebas más tradicionales del calendario hípico venezolano. El éxito en taquilla se tradujo en un dividendo de Bs. 178,11 a ganador.

Rumbo al Clásico "Presidente de la República"

Tras el pesaje oficial realizado al jinete Yoelbis González, el entrenador Noel Kucich, quien se estrenó con éxito en la preparación del zaino, ofreció declaraciones al periodista Fermín Pérez Jr. El estratega confirmó estar muy contento por la victoria que el estado físico fue muy óptimo y anunció el próximo objetivo del ejemplar: El Clásico Internacional Presidente de la República, pautado para el domingo 19 de abril.

Con este resultado, Gran Yaco se perfila como el gran favorito para la magna cita del próximo mes, donde buscará consolidar su dominio en las distancias de aliento y reclamar el trono de la hípica nacional.