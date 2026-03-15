Gustavo Calvente rompe el celofán en La Rinconada con el selecto Tuscan Gold

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La perseverancia rindió frutos para el jinete argentino Gustavo Calvente. Tras varias visitas al óvalo de Coche sin acceso al recinto de ganadores, el profesional del látigo logró su primera victoria en Venezuela durante la cuarta competencia del programa no válido, una prueba especial para ejemplares de seis y más años, ganadores de 2 y 3 carreras.

Un linaje de lujo en la arena local: La Rinconada

El triunfo llegó de la mano de Tuscan Gold, un purasangre cuya genética destaca como una de las más exclusivas en el hipismo nacional. El hijo de Medaglia d’Oro en Valadorna (por Curlin) costó 600.000 dólares como semental de un año en las subastas de Keeneland 2022. Sus actuales propietarios concretaron una inversión estratégica de 85.000 dólares en 2025 para su importación al país.

El ejemplar cuenta con un pasado pistero de alto nivel en los Estados Unidos bajo la tutela de Chad Brown. En su hoja de servicios destaca su participación en el Preakness Stakes (G1) de 2024 en Pimlico, una de las joyas de la Triple Corona estadounidense, donde midió fuerzas ante la élite de su generación.

El desarrollo de la carrera: 1.800 metros

La prueba se planteó con una lucha inicial entre Luigino y First Time, quienes marcaron parciales de:

400 metros: 26.4

800 metros: 50.1

1.200 metros: 74.4

La milla: 100.1 (tras la recuperación de Tuscan Gold)

Tiempo total: 112.4 para el recorrido completo.

Estreno triunfal y dividendos

Calvente, ganador en los principales hipódromos del mundo, finalmente concretó la fotografía de la victoria en el patio caraqueño. El éxito de Tuscan Gold dejó dividendos idénticos de Bs. 110,00 tanto a ganador como a placé. Esta actuación demostró que el ejemplar en La Rinconada será un rival de peso en el futuro, pues su debut culminó con una ventaja de 11 cuerpos y un cuarto sobre sus enemigos.

Al fusta argentino todavía le restan dos compromisos de monta en la jornada, con los cuales buscará extender su racha ganadora en este inicio de ciclo.