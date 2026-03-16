Comisarios del INH multa a jockey campeón de meeting por esta razón

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El Hipódromo La Rinconada tuvo la tarde de este domingo una programación de 13 carreras donde se disputaron cuatro pruebas clásicas en el marco de la fecha 12 del primer meeting del 2026 y que contó con una nueva semana del juego de las mayorías, el 5y6 nacional.

La Rinconada: Multado jockey por reclamo infundado

La segunda carrera de la tarde dominical fue reservada para ejemplares nacionales o importados de seis y más años, ganadores de seis y más pruebas en recorrido de 1.200 metros donde la victoria se la llevó el purasangre Baco, pensionado de Fernando Parilli Tota y con la monta del jockey aprendiz Oliver Medina.

En dicha prueba, la Junta de Comisarios del INH dio a conocer mediante las resoluciones finales de la jornada cumplida, una multa al jockey profesional Robert Capriles, quien montó al ejemplar Gran Pepe en dicha carrera por el siguiente motivo.

RECLAMO INFUNDADO (POR JINETE)

El jinete ROBERT CAPRILES (GRAN PEPE Nº 03) presentó RECLAMO en contra del jinete OLIVER MEDINA (BACO Nº 01). Vista la repetición de la prueba a través del Video Tape, analizado como ha sido su desarrollo y en virtud de no observarse elementos de convicción que avalen dicho reclamo, esta Junta de Comisarios DECIDE: DESESTIMARLO y SANCIONAR con MULTA al jinete ROBERT CAPRILES por lo infundado de su reclamo, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 253 del Reglamento Nacional de Carreras.

Así aparece en las cuentas oficiales del INH en las distintas redes sociales informativas.