El enigma de Juan Valdez: Todo lo que debes saber sobre su regreso a los 1.400 metros en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Los entusiastas de la hípica tienen una cita de gala este domingo. La quinta reunión de la presente temporada, pautada para el primero de febrero, ofrece una cartelera de diez competencias nutridas y un atractivo juego del 5y6. Esta apuesta, eje central del deporte de los reyes, mantiene el interés de la afición gracias a los excelentes dividendos que reparte desde la jornada inaugural a quienes logran el acierto total.

Análisis: La Rinconada Carreras Juan Valdez

En el análisis previo, el público busca simplificar las jugadas mediante ejemplares con clara superioridad. Tras el proceso de inscripciones, la mirada de la fanaticada se posó de inmediato sobre el importado Juan Valdez con la monta de Robert Capriles. El pupilo de Carlos Luis Uzcátegui integra la nómina de la tercera válida para el 5y6 y surge, en teoría, como la base más sólida para las combinaciones del fin de semana.

Este hijo de Medaglia d'Oro en Baffed, por Distorted Humor, defiende las sedas del Stud "Yellowstone". Desde su arribo al país, el zaino nacido en Kentucky acumula un historial envidiable: cuatro triunfos en apenas seis presentaciones. La contundencia de sus victorias y la soltura con la cual domina a sus rivales permanecen en la memoria de los apostadores, quienes aguardaban con ansias su regreso a la pista de La Rinconada.

Sin embargo, el camino a la victoria presenta un obstáculo histórico que genera debate. El récord de este purasangre de seis años no es perfecto, y su principal talón de Aquiles reside precisamente en el recorrido de 1.400 metros. De sus dos derrotas en Venezuela, una ocurrió en esta distancia el pasado 13 de abril de 2025. En aquella oportunidad, el nieto de Distorted Humor sucumbió ante el argentino Tuco Salamanca en el marco del Clásico "Federico Carmona Perera" (GII).

Por el desquite: 1.400 metros Juan Valdez La Rinconada

A pesar de ese antecedente, el panorama actual luce distinto. Esta será la segunda ocasión en la que el importado dispute dicho trayecto, pero con una diferencia clave: el lote que enfrenta el domingo parece mucho más cómodo que los competidores de jerarquía que lo doblegaron en el pasado.

Los expertos y seguidores del hipismo se preguntan ahora si el pupilo de Uzcátegui posee la madurez necesaria para dominar un tiro que le fue esquivo, o si los 1.400 metros representarán nuevamente una barrera infranqueable para su capacidad locomotiva.