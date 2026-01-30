¿Quieres ganar el 5y6? Repasa los números de la quinta válida en el inicio de temporada de La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

A través de la historia, el acierto del 5y6 nacional se ha consolidado como uno de los desafíos más complejos para la afición hípica. Existe una premisa no escrita en las tribunas de La Rinconada: la primera y la quinta válida representan los extremos de la suerte. En estas pruebas, la lógica impera con el triunfo del primer favorito o, por el contrario, la pizarra se sacude con el impacto de un batacazo inesperado.

En este vertiginoso arranque de temporada, el análisis de las 36 competencias disputadas entre jornadas nocturnas y tardes dominicales arroja una estadística reveladora. Hasta la fecha, de los cuatro ejemplares que saltaron a la pista con el rótulo de "primer favorito" en la quinta válida, solo uno logró concretar la victoria.

Crónica de una estadística implacable: La Rinconada

El registro comenzó el pasado 16 de enero de 2026. En aquella oportunidad, la importada Easyasyouplease (Usa), bajo la efectiva yunta de Oliver Medina y Fernando Parilli Araujo, concentró la mayoría de las apuestas. Sin embargo, la gloria fue para Encantadora, conducida por Juan Pablo Paoloni, quien rompió los pronósticos iniciales.

La historia se repitió en la segunda reunión del año durante el marco del LXXVII Clásico Inauguración “Francisco de Miranda” (GII). El ejemplar Bunker partió como el gran candidato de la cátedra; no obstante, el purasangre Banderas dio la sorpresa y se adjudicó el clásico en un desenlace de alto impacto.

La única tregua para la lógica llegó en una jornada de viernes nocturno. La yegua Inspiración asumió el rol de máxima aspirante y cumplió con las expectativas. Bajo la guía de Omar Rivas, la pupila dominó el recorrido de 1.100 metros para otorgar, hasta ahora, el único triunfo a un primer favorito en este ciclo.

Finalmente, el pasado 25 de enero, la tendencia de las sorpresas retomó su curso con el revés de Barbarroja, quien sucumbió ante el avance de Invencible (8). Bajo la monta de Robert Capriles, este ejemplar no solo sentenció la carrera, sino que desafió la lógica: logró el triunfo a pesar del salto de lote, pues se midió victorioso ante ganadores de dos al ser apenas ganador de una.

El dilema de la Reunión 05: La Lógica y su caída

Para la presente semana, la comunidad hípica centra su atención en dos posibles líneas: Juan Valdez y Chimpolera. Esta última participará, precisamente, en la enigmática quinta válida. Ante la frialdad de los números, surge la interrogante: ¿Logrará Chimpolera romper la racha negativa de los favoritos o se sumará a la lista de caídos en una estadística que apenas favorece a un líder por cada cuatro intentos este 2026? La respuesta aguarda en la arena de Coche.