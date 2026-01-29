Reporte hípico: Mira el ejemplar que ya dan como el robo de toda Venezuela para el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 1ro de febrero, el Hipódromo Internacional La Rinconada será el escenario de un evento lleno de sorpresas. La quinta reunión que trae una programación de 10 competencias, que no incluye pruebas selectivas de gran envergadura del calendario hípico nacional.

Robo de toda Venezuela: Ejemplar R05 5y6 Datos hípicos La Rinconada

En el complejo entramado de las apuestas hípicas, la precisión en el pronóstico es el activo más valioso. Un ejemplar con proyecciones favorables actúa como el ancla necesaria para que el apostador optimice su inversión al momento de sellar el 5y6.

Como siempre ocurre en el hipismo, escuchamos nombres de ejemplares que vienen “con la mira puesta” en reventar los cuadros, al ofrecer desde un dividendo sólido que blinda la apuesta hasta el batacazo que deja a todos en el aparato de partidas.

Ahora bien, en la octava competencia, cuarta válida para el juego de las mayorías, es para el lote de caballos nacionales e importados de cuatro años, ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela).

El cuatroañero Look At Daddy que llevará en su gualdrapa el número 10, es un alazán que repite en la monta del aprendiz Kelvin Aray y bajo el entrenamiento de Fernando Parilli Araujo para los colores del Stud “Marco Antonio III”. Se perfila como el segundo favorito para Gaceta Hípica.

El hijo de Tap Daddy en Bielorrusa por Champlain, regresa tras de 56 días sin correr pues en su última debutó y ganó en final de foto el 07 de diciembre de 2025 en el óvalo caraqueño, conducido por el mismo látigo Aray, por lo que dejó crono de 74 segundos exactos para el tiro de 1.300 metros.

Posible sorpresa: Caballos 11 participantes

Look At Daddy es, de hecho, el nombre que el público aficionado más menciona y aclama. Su candidatura genera una gran expectativa entre los hípicos durante estas últimas horas, pues muchos la identifican como el potencial “Robo de Venezuela” para el 5y6 dominical.

El ejemplar se presenta a la cuarta válida de la jornada de este domingo 1ro de febrero con la misión de sorprender y conseguir su primer triunfo del año en la arena de Coche. Con esta designación popular, se espera que Look At Daddy concrete el gran acierto que todos buscan.