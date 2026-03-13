Eyla Adrián furiosa por "desaire" a la periodista Ana Virginia Escobar

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La animadora venezolana Eyla Adrián salió en defensa de su amiga y colega Ana Virginia Escobar, por según haber recibido un desaire de Televen.

Eyla muy molesta

La exconductora del show “De boca en boca”, resaltó que el canal de la bolita roja había llamado a Escobar para ser parte del noticiero, a lo que según ella respondió que debía pensarlo y luego daría la respuesta.

Sin embargo, parece que no quisieron esperar por la respuesta de la periodista, y decidieron llamar a Jofrana González, quien hace días fue anunciada en redes sociales como parte del staff.

“Virginia como toda una profesional decidió pensarlo. Dos horas después de haber salido del canal, aparece un clip de Jofrana diciendo que la convocaron para el proyecto, y así fue como se enteró Virginia de todo”, expresó.

Adrián tildó la situación como una “mamarrachada” y una falta de respeto a la trayectoria de Escobar, quien se graduó de periodista en la Universidad Central de Venezuela, y fue la imagen por muchos de RCTV como ancla de la emisión matutina “El Observador”, junto a Anna Vaccarella.

Vida en Caracas

Virginia Escobar se mantiene en Venezuela, realizando radio para Adulto Joven 88.1 FM.

Luce guapa y talentosa como en aquellos años que brilló en la televisión con entrega, profesionalismo y mucho respeto por el público.