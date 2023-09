La presentadora Eyla Adrian habla de la terrible enfermedad que padece, ¿Cuál es su estado de salud?

Eyla Adrian, es una de las locutoras de radio y presentadoras de televisión más importantes y respetadas de Venezuela. Con su talento, profesionalismo y respeto se ha ganado una gran influencia en la industria periodística.

Recientemente la expresentadora de la sección “Artes y Espectáculos” en El Observador del antiguo canal Radio Caracas Televisión sostuvo una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta en la abrió con corazón como nunca antes y confesó la dura situación que está atravesando.

“Nada es tan perfecto como parece, nunca lo es. Todo el mundo ha tenido sus batallas personales y yo he tenido la mía, que nadie me lo cree, pero bueno no tengo porque confirmar nada con nadie, con la depresión”, aseveró.

La carismática presentadora que también estuvo por varios años en el programa de “De Boca en Boca”, aseveró que la enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida del interés en las actividades con las que normalmente se disfruta, la han hecho estar medicada para poder controlarla y estar calmada.

“Eh, yo estoy medicada y no me da vergüenza decirlo. Al contrario, quiero que la gente tenga afinidad con ese tipo de cosas, que hasta la persona que todo el mundo dice: oye, pero tú no puedes estar deprimido. Tu lo tienes todo en la vida, un matrimonio, una casa, un trabajo, nunca te falta nada. Pero, es que nadie escoge estar enfermo”, aseveró bastante consternada la rubia.

Eyla junto a su esposo, el ingeniero civil, Andrés Amelinckx ha formado una hermosa familia con cuatros hijos Victoria de 23 años, Carlota de 21, Matthias de 17 y Alan de 14, a quienes considera su motor para seguir adelante y superar la enfermedad.

Igualmente habló de sus comienzos a los 17 años en la época de oro de la televisión nacional y como poco a poco se fue ganando el respeto en una industria tan competitiva.

“Mi formación laboral que he tenido desde mi casa y que reforcé con RCTV, que son unos valores muy afines a los de mi familia, era hacer lo mejor con lo que se tenga. En RCTV no viajaba sola, llegue a cargar cámara, era luminito y eso nunca me hizo sentir que era menos profesional”, expresó.