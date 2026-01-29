Chisme de última hora: Entérate del dato clave de la quinta válida que está en la boca de todos los hípicos

Suscríbete a nuestros canales

La atmósfera en las caballerizas vibra con una intensidad renovada. Una vez más, el gremio de jinetes, entrenadores y el personal de cuadra ultiman los detalles técnicos con sus purasangres, buscando la condición física perfecta.

Todo está alineado para que este domingo 1ro de febrero, bajo el sol del hipódromo La Rinconada, el resonar del clarín marca el inicio de una jornada que promete emociones fuertes y finales de fotografía.

De esta manera, toda la afición hípica y toda la familia caraqueña estará presente en la reunión número 05, pues se tendrá un total de 10 carreras sin la inclusión de pruebas de Grado.

La Rinconada: Dato más corrido 5y6 Ejemplar Datos hípicos

Esta nueva jornada de carreras no solo pone a prueba la velocidad de los purasangres, sino también la pericia de quienes conducen sus riendas en la búsqueda de la victoria.

Y es lo que se vivirá en la novena carrera, quinta válida para el juego del 5y6 dominical, reservada para yeguas nacionales e importadas de cuatro y cinco años, ganadoras de dos carreras (a excepción de carrera de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.100 metros y con una nómina de 11 competidoras.

Una de las inscritas es la castaña Kleobule (número 6), con el jinete Robert Capriles en el sillín y presentada por Luis Peraza para los colores del Stud KLEO.

La yegua reaparece tras 378 días sin correr y regresa con el uso de sus implementos habituales: Casquillos Correctivos, vendas y lengua amarrada. Solo que usará un implemento más: El Bozal Blanco (+BB), al mismo tiempo se perfila como la segunda favorita para Gaceta Hípica.

Con dos victorias invictas para las tres actuaciones, esta yegua ya sabe lo que es ganar con velocidad y mucha resistencia.

Ajuste previo: 5y6 La Rinconada

La pupila de Peraza ajustó el día miércoles 28 de enero, 30’’4 para 400 metros, en pelo, al tiro y contenida publicado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).