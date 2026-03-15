Clásico Mundial: Vea cómo Wilyer Abreu voltea el juego para Venezuela con señor tablazo

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Wilyer Abreu inscribió su nombre en la lista de peloteros venezolanos con al menos un jonrón en un Clásico Mundial de Beisbol, y vaya que eligió un juego más que importantísimo. De hecho, gracias a su vuelacercas Venezuela tomó la delantera frente a Japón.

¡QUÉ TABLA DE WILYER!

El sexto episodio ya luce como el más decisivo para el conjunto venezolano en estos cuartos de final, pues con otro descomunal swing las cosas se balancearon a su favor. Esta vez el marabino se llevó hasta el home a Ezequiel Tovar y a Gleyber Torres para darle la vuelta a la pizarra.

Wilyer Abreu cazó una recta alta y la envió con dirección al jardín derecho, algo que hizo explotar las gradas del LoanDepot Park. La conexión recorrió una distancia de 409 pies y tuvo una velocidad de salida de 108.1 mph.